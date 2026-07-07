Ex on the Beach US
Folge 1: Alte und neue Liebe
38 Min.Folge vom 07.07.2026Ab 18
Eine Gruppe Realityshow-Stars geht im Paradies auf Partnersuche. Die Ex-Partner sind nicht weit. Unter Palmen lernen sich die Singles besser kennen und kommen sich näher. Doch nach und nach tauchen ihre Ex-Partner auf und mischen mit - und alles auf.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Ex on the Beach US
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© Season 3-6: MTV & © Season 2, Season 2, Season 2-4: MTV Germany