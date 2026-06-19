Das schlimmste Date überhauptJetzt kostenlos streamen
Ex on the Beach US
Folge 4: Das schlimmste Date überhaupt
41 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 16
In dieser Episode geht es um zwei Ex-Partner, die kooperieren. Die beiden verbünden sich, um gemeinsame Interessen durchzusetzen. Sie wollen es Maya und ihren Freunden so richtig zeigen. Unerwartete Umstände gefährden etablierte Größen.
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Ex on the Beach US
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 3-6: MTV & © Season 2, Season 4: MTV Germany