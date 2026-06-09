Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Ex on the Beach

MTV liveStaffel 9Folge 8vom 09.06.2026
Auf der Kippe

Auf der KippeJetzt kostenlos streamen

Ex on the Beach

Folge 8: Auf der Kippe

45 Min.Folge vom 09.06.2026Ab 12

Katie krallt sich ihren Ex Tra Power, was das Ende für einen der Teilnehmer bedeuten könnte. George zweifelt Bayleys Glaubwürdigkeit an, und ein Neuankömmling gefährdet die Loyalität aller Paare.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Ex on the Beach
MTV live

Ex on the Beach

Alle 1 Staffeln und Folgen