Staffel 3Folge 16vom 21.12.2025
Indiens AtlantisJetzt kostenlos streamen
Expedition ins Unbekannte
Folge 16: Indiens Atlantis
40 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 12
Josh Gates reist nach Indien, um nach der verlorenen Stadt Dwarka zu suchen. Das mythische Königreich soll einst vom Meer verschlungen worden sein. Josh macht sich tief im Ozean auf die Suche nach Beweisen für die Existenz des indischen Atlantis - Dwarka. .
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Expedition ins Unbekannte
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Scripps International Media Holdings LLC, Bildrechte: 2015,The Travel Channel, L.L.C. All Rights Reserved
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren