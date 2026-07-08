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Expedition Pakistan

Folge 1: Von Skardu ins Karakorum | Bergwelten-Serie - Expedition Pakistan

ServusTVStaffel 1Folge 1vom 08.07.2026
Folge 1: Von Skardu ins Karakorum | Bergwelten-Serie - Expedition Pakistan

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Folge 1: Folge 1: Von Skardu ins Karakorum | Bergwelten-Serie - Expedition Pakistan

19 Min.Folge vom 08.07.2026

Kurzatmigkeit und Schwindel? Höhen-Akklimatisierung am eignen Leib spüren? In der ersten Woche unserer neuen Bergwelten-Serie „Expedition Pakistan“ zeigt Bergwelten Regisseur Nikolaus Mahatsek hautnah, wie es ist das erste Mal durch Pakistans Norden zu reisen. Von der 30.000 Einwohner Stadt Skardu bis auf über 4.000 Meter Höhe.

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