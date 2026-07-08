Folge 1: Von Skardu ins Karakorum | Expedition Pakistan - Bergwelten-SerieJetzt kostenlos streamen
Expedition Pakistan
Folge 1: Folge 1: Von Skardu ins Karakorum | Expedition Pakistan - Bergwelten-Serie
19 Min.Folge vom 08.07.2026
Kurzatmigkeit und Schwindel? Höhen-Akklimatisierung am eigenen Leib spüren? In Folge 1 unserer neuen Bergwelten-Serie „Expedition Pakistan“ zeigt Bergwelten-Regisseur Nikolaus Mahatsek hautnah, wie es ist, das erste Mal durch Pakistans Norden zu reisen. Von der 30.000 Einwohner Stadt Skardu bis auf über 4.000 Meter Höhe.
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