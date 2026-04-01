Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Der Weltkriegsbunker in der Normandie

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 12vom 28.04.2026
Der Weltkriegsbunker in der Normandie

Der Weltkriegsbunker in der NormandieJetzt kostenlos streamen

Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 12: Der Weltkriegsbunker in der Normandie

88 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 12

Josh Gates landet in der Normandie. Dort bricht er zu einer Expedition auf und geht den bedeutendsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs an Land, in der Luft und zur See auf den Grund. Dabei entdeckt er einen riesigen deutschen Bunker-Komplex, der seit 75 Jahre unter der Erde verborgen liegt.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Kabel Eins Doku
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Alle 5 Staffeln und Folgen