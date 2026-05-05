Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 14: Rätsel um Flug 2501
66 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 12
Es ist das mysteriöseste Flugzeugunglück der amerikanischen Geschichte: Als die Northwest Flight 2501 verschwindet, reißt sie 58 Menschen in den Tod. Josh Gates geht der Frage nach, was bei dem Unglück wirklich passierte.
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-9: Warner Bros. Entertainment GmbH