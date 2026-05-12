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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Der Schatz der Keltenkönigin

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 15vom 12.05.2026
Der Schatz der Keltenkönigin

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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 15: Der Schatz der Keltenkönigin

44 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12

Quer über England findet Josh Gates antike Artefakte, während er der Legende von Königin Boudica nachgeht - der legendären keltischen Königin, die vor 2.000 Jahren beinahe die einfallende römische Armee besiegt hätte.

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