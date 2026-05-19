Expedition in den Tod (2)Jetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 17: Expedition in den Tod (2)
44 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 12
Am Dyatlow-Pass kamen neun erfahrene Wanderer im Winter 1959 unter mysteriösen Umständen ums Leben. Josh Gates ist in den letzten Zügen seiner Untersuchung und stößt gemeinsam mit zwei Experten auf eine entscheidende Entdeckung.
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-9: Warner Bros. Entertainment GmbH