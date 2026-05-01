Das Geheimnis der ägyptischen GrabkammerJetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 18: Das Geheimnis der ägyptischen Grabkammer
45 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 12
Josh Gates und der Archäologe Dr. Zahi Hawass schließen sich für eine Untersuchung an einer aktiven Ausgrabungsstätte in Ägypten zusammen. Lüften sie die Mumie eines antiken Hohepriesters?
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-9: Warner Bros. Entertainment GmbH