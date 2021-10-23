Die Rückkehr des Werwolfs, Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur
Folge vom 23.10.2021: Die Rückkehr des Werwolfs, Teil 2
Folge vom 23.10.2021
Langes Fell, rasiermesserscharfe Zähne und glühend rote Augen: Die Suche nach der „Bray Road Bestie“ geht weiter. Josh Gates, Jessica Chobot und Phil Torres sind der mysteriösen Kreatur im Mittleren Westen mit Drohnen und Wärmebildkameras auf den Fersen. Das Trio hat im Unterholz Spuren entdeckt. Stammen die Fußabdrücke von einem Wolf-Hund-Mischling? Die zusammengetragenen Indizien ergeben bis dato noch kein klares Bild. Bei der Jagd nach dem Monster bewegen sich die Forscher:innen in Wisconsin auf einem schmalen Grat zwischen Fakten und Fiktion.
Genre:Dokumentation, Abenteuer, Paranormal
