Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur
Folge vom 30.10.2021: Aliens der Tiefe, Teil 1
45 Min.Folge vom 30.10.2021Ab 12
Im November 2004 hielt die amerikanische Marine vor der Küste von Südkalifornien eine Übung ab. Dabei registrierten Radarexperten über einen Zeitraum von zwei Wochen unbekannte Flugobjekte, die sich sehr schnell bewegten. Einige tauchten angeblich sogar unter die Wasseroberfläche ab. Und im März 2021 veröffentlichte das US-Verteidigungsministerium Unterlagen, in denen von zahlreichen Ufo-Sichtungen in der Nähe von Catalina Island berichtet wird. Sind in der Region Aliens unterwegs oder gibt es für die mysteriösen Vorfälle andere plausible Erklärungen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Abenteuer, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.