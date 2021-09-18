Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur
Folge vom 18.09.2021: Irrlichter im Sumpf
44 Min.Folge vom 18.09.2021Ab 12
Jessica Chobot untersucht paranormale Phänomene und in Saratoga ist die wissensdurstige Lady voll und ganz in ihrem Element. Denn auf einer Landstraße am Rande eines Sumpfgebietes beunruhigen merkwürdige Lichter die Bevölkerung. Augenzeugen berichten von schwebenden Körpern, die gespenstisch umherzucken und elektronische Gegenstände abschalten. Und in der Region machen auch Gruselgeschichten von einer kopflosen Gestalt mit einer Laterne in der Hand die Runde. Können Jessica und ihr Kollege Phil Torres das Geheimnis der flimmernden Phantomlichter lüften?
Genre:Dokumentation, Abenteuer, Paranormal
12
