Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur

Das Geheimnis der Leeds-Family

TLCFolge vom 25.09.2021
44 Min.Folge vom 25.09.2021Ab 12

In New Jersey machen Gruselgeschichten von einem Dämon die Runde. Dort treibt angeblich seit mehr als 300 Jahren eine teuflische Bestie ihr Unwesen. Auf ihren Beutezügen hinterlässt die mysteriöse, geflügelte Kreatur Huf- und Blutspuren. Seinen Anfang nahm das Elend der Legende nach im Jahr 1735, als eine schwangere Frau blind vor Zorn heftige Flüche ausstieß. Und ihre unfrommen Wünsche wurden möglicherweise erhört. Jessica Chobot und Phil Torres treffen an der Ostküste der USA einen Jäger, der behauptet, das Monster mit seinen eigenen Augen gesehen zu haben.

