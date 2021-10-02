Das Seeungeheuer vom Lake ChamplainJetzt kostenlos streamen
Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur
Folge vom 02.10.2021: Das Seeungeheuer vom Lake Champlain
Folge vom 02.10.2021
Jessica Chobot und Phil Torres sind im US-Bundesstaat Vermont einem Seemonster auf der Spur, das in den Tiefen des Lake Champlain hausen soll. Die Expertin für paranormale Phänomene und der Biologe treffen sich in Burlington mit einem Angler, der ihnen Filmaufnahmen von dem unbekannten Wesen zeigt. Und Katy Elizabeth hat ein Buch über die rätselhafte Kreatur veröffentlicht. Die Forscherin geht seit acht Jahren Hinweisen nach und sie verfolgt eine eigene Theorie. Handelt es sich bei dem mysteriösen Ungeheuer um eine vermeintlich ausgestorbene Spezies?
Genre:Dokumentation, Abenteuer, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.