Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur
Folge vom 02.10.2021: Das Tal der Affenmenschen
45 Min.Folge vom 02.10.2021Ab 12
1924 erklommen Goldgräber bei der Suche nach Ruhm und Reichtum die Steilhänge des Mount St. Helens. Einige Schatzsucher stießen dort aber nicht auf kostbares Edelmetall, sondern auf seltsame, behaarte Wesen. Der Überlieferung nach wurden fünf Männer in einer abgelegenen Schlucht von zweieinhalb Meter großen Affenmenschen attackiert. Der Angriff machte Schlagzeilen und erinnert an die Legende vom „Big Foot“. Deshalb holen Jessica Chobot und Phil Torres bei ihren Nachforschungen im Süden des US-Bundesstaates Washington erfahrene Spezialisten mit ins Boot.
Genre:Dokumentation, Abenteuer, Paranormal
Altersfreigabe:
12
