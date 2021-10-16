Zum Inhalt springenBarrierefrei
Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur

Die Rückkehr des Werwolfs, Teil 1

TLC Folge vom 16.10.2021
Die Rückkehr des Werwolfs, Teil 1

Folge vom 16.10.2021: Die Rückkehr des Werwolfs, Teil 1

44 Min. Ab 12

Streift in Wisconsin ein Werwolf durch das Unterholz? Auf einem Foto aus dem Jahr 2018 ist eine aufrecht gehende, wolfsähnliche Kreatur zu sehen, die sich auf eine Straße zubewegt. Smartphone-Aufnahmen lassen sich kinderleicht manipulieren, aber es gibt weitere Augenzeugenberichte. Und in der Region wurden obendrein verstümmelte Tierkadaver gefunden. Deshalb brechen Josh Gates, Jessica Chobot und Phil Torres in dieser Folge in den Mittleren Westen auf. Findet das Trio dort belastbare Indizien oder ist das „Beast of Bray Road“ eine Ausgeburt der Fantasie?

