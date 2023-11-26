Die Schrecken des Eloise Asylum - Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur
Folge vom 26.11.2023: Die Schrecken des Eloise Asylum - Teil 2
44 Min.Folge vom 26.11.2023Ab 12
Der Horror im Eloise Asylum geht in die nächste Runde. Nachdem es dem Team gelungen ist, ein seltsames Schattenwesen zu fotografieren, ist die Geisterforscherin Jessica Chobot fest entschlossen, weitere Hinweise auf paranormale Aktivitäten zu finden. Im Westland Historical Museum erfährt Josh mehr über die dunkle Geschichte der einstigen psychiatrischen Anstalt. So gibt es einen vergessenen Friedhof, auf dem mehr als 7.000 Menschen anonym bestattet worden sind. Später versucht das Team mit dem Geist eines 10-jährigen Mädchens in Kontakt zu treten, das im Zuge einer Hydrotherapie verstorben ist.
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Genre:Dokumentation, Abenteuer, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.