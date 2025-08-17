Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur
Folge vom 17.08.2025: Das Tor zur Unterwelt
44 Min.Folge vom 17.08.2025Ab 12
Keine Türme, keine Zinnen, keine Verteidigungsanlagen: Die Burg Houska sollte keine feindlichen Armeen aufhalten, denn sie liegt weit entfernt von wichtigen Handelswegen oder Grenzen, die es zu schützen gilt. Der Legende nach wurde das Bauwerk im 13. Jahrhundert auf einem abgelegenen Berg im Norden der heutigen Tschechischen Republik zu einem ganz anderen Zweck errichtet. Es sollte dämonische Wesen aus der Tiefe in Schach halten. Denn unter der Burg befindet sich angeblich ein Tor zur Unterwelt. Bis heute berichten Besucher dort von paranormalen Aktivitäten.
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Genre:Dokumentation, Abenteuer, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.