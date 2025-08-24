Das Totenreich der lebenden GeisterJetzt kostenlos streamen
Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur
Folge vom 24.08.2025: Das Totenreich der lebenden Geister
44 Min.Folge vom 24.08.2025Ab 12
Die Maya waren eine fortschrittliche Zivilisation. Sie entwickelten landwirtschaftliche Systeme, waren wegweisend in der Astronomie und erfanden einen komplexen Kalender. Aber zu ihrer Kultur gehörten auch blutige Rituale, einschließlich Menschenopfer. Stehen diese brutalen religiösen Praktiken im Zusammenhang mit paranormalen Phänomenen in den Ruinen von Xunantunich? Schattengestalten und ein geisterhaftes Wesen mit rot glühenden Augen: Im Dschungel von Belize geschehen seltsame Dinge. Heather Amaro und Phil Torres stellen vor Ort Nachforschungen an.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Abenteuer, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.