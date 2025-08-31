Die Suche nach dem intelligenten BigfootJetzt kostenlos streamen
Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur
Folge vom 31.08.2025: Die Suche nach dem intelligenten Bigfoot
44 Min.Folge vom 31.08.2025Ab 12
Tonaufnahmen eines Bigfoot-Forschers werfen im Harlan County Fragen auf. Sind die mysteriösen Kreaturen deutlich intelligenter, als man bis dato angenommen hat? Die Erzählungen über die Fabelwesen reichen bis zu den Ureinwohnern zurück. Die Shawnee und die Cherokee sprachen von einem Waldriesen, der in den Appalachen lebte. Und die europäischen Siedler überlieferten ihre Begegnungen mit sogenannten „haarigen Männern“ über viele Generationen hinweg. Kentucky hat eine lange Bigfoot-Historie. Aber die Theorie, dass Kryptiden im Team zusammenarbeiten, ist neu.
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Genre:Dokumentation, Abenteuer, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.