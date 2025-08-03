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Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur

Auf der Suche nach dem Dogman

DMAXFolge vom 03.08.2025
Auf der Suche nach dem Dogman

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Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur

Folge vom 03.08.2025: Auf der Suche nach dem Dogman

44 Min.Folge vom 03.08.2025Ab 12

Im Mittleren Westen der USA machen haarsträubende Horrorgeschichten über mysteriöse Kreaturen die Runde. Die hundeartigen Wesen sollen bis zu zwei Meter groß sein und werden für zahlreiche Todesfälle sowie das Verschwinden von Menschen verantwortlich gemacht. Es gibt mehrere Augenzeugen und angeblich auch Fotos und Videomaterial. Und damit nicht genug: Manche argwöhnen, die US-Regierung wisse mehr über die „Dogmen“, als sie öffentlich einräumt. Phil Torres und Heather Amaro trennen bei ihren Nachforschungen im Bundesstaat Michigan Fakten von Fiktion.

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