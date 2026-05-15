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Expedition: Zurück in die Zukunft

Der 7. DeLorean

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 2vom 15.05.2026
Der 7. DeLorean

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Expedition: Zurück in die Zukunft

Folge 2: Der 7. DeLorean

45 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 12

Auf der Suche nach dem DeLorean verschlägt es Josh und Chris nach Massachusetts. Dort treffen sie auf die Sammler und Super-Fans Bill und Patrick Shea. Das Vater-Sohn-Duo besitzt die größte "Zurück in die Zukunft"-Kollektion der Welt. Außerdem statten die Abenteurer der DeLorean Motor Company in Houston, Texas, einen Besuch ab.

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