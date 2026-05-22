Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Expedition: Zurück in die Zukunft

Das Ende einer langen Reise

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 4vom 22.05.2026
Das Ende einer langen Reise

Das Ende einer langen ReiseJetzt kostenlos streamen

Expedition: Zurück in die Zukunft

Folge 4: Das Ende einer langen Reise

45 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 12

Chris und Josh befinden sich auf der Zielgeraden. Zusammen mit dem erfahrenen Mechaniker Danny Botkin und dem DeLorean-Designer Kevin Pike wollen die Abenteurer eine originalgetreue Zeitmaschine für die Michael J. Fox Stiftung bauen. Können sie das Projekt rechtzeitig vollenden?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Expedition: Zurück in die Zukunft
ProSieben MAXX
Expedition: Zurück in die Zukunft

Expedition: Zurück in die Zukunft

Alle 1 Staffeln und Folgen