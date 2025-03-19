Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Expeditionen

Expeditionen: Hummeln - Bienen im Pelz

ORF IIIFolge vom 19.03.2025
Expeditionen: Hummeln - Bienen im Pelz

Expeditionen: Hummeln - Bienen im PelzJetzt kostenlos streamen

Expeditionen

Folge vom 19.03.2025: Expeditionen: Hummeln - Bienen im Pelz

46 Min.Folge vom 19.03.2025

Hummeln gehören neben Honigbienen und Fliegen zu den wichtigsten Bestäuber-Insekten. Ihre Temperaturunempfindlichkeit ermöglicht es ihnen, länger als Bienen auf Nahrungssuche zu sein. Hummeln fliegen täglich in bis zu 18 Stunden bis zu 1000 Blüten an, um Nahrung zu suchen – selten mehr als zwei verschiedene Blütenarten pro Flug. Einige Pflanzenarten, zum Beispiel Taubnesseln, werden ausschließlich von langrüsseligen Hummeln während der Nektarentnahme bestäubt. Außerdem bestäuben sie auch viele Obstarten. Weltweit gibt es etwa 250 Hummelarten, die vor allem in den gemäßigteren und kühleren Regionen der Nordhalbkugel vorkommen. Besonders artenreich sind die Hummeln in Europa und Asien vertreten, sie besiedeln praktisch die gesamte eurasische Landfläche nördlich des Himalaya. Bildquelle: ORF/Power of Earth

Alle verfügbaren Folgen