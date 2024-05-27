Zum Inhalt springenBarrierefrei
Expeditionen: Wildes Griechenland - Die geheimnisvollen Inseln (2/2)

ORF IIIFolge vom 27.05.2024
44 Min.

Unter Wasser schwimmt der Tintenfisch, auf dem Land kriecht das Chamäleon - beide wechseln Farbe und Muster zur Tarnung oder um ihre Stimmung auszuposaunen, und beide zeigen erstaunliche Jagd- und Reproduktionsverhalten. Auf Rhodos jagen Eidechsen Schmetterlinge, die in den Zweigen der Haselkiefer hängen. Gänsegeier, Kri-Kris - Wildziegen, die nur in den steilsten Schluchten Kretas leben - und vogelfressende Schlangen auf der Insel Milos sind die weiteren Stars dieser Sendung. Bildquelle: ORF/Wega Film/Catkin-Media

