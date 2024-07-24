Expeditionen: Tirol - Leben im BerglandJetzt kostenlos streamen
Expeditionen
Folge vom 24.07.2024: Expeditionen: Tirol - Leben im Bergland
44 Min.Folge vom 24.07.2024
Es sind Menschen, die über Generationen hinweg gelernt haben, sich gegen eine sich alles bestimmende Natur zu behaupten, sie zu bekämpfen, in ihr zu überleben – die Bergbauern in den Tiroler und Osttiroler Seitentälern, die von der Landschaft geprägt sind, in der sie leben und die sie umgibt. Der mehrfach international ausgezeichnete Dokumentar- und Spielfilmregisseur Curt Faudon portraitiert das raue und harte Leben dieser Menschen zwischen Arbeit, Festen und dem Kampf mit der Natur. Ein Film von Curt Faudon Bildquelle: ORF/Curt Faudon
Altersfreigabe:
0