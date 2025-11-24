Expeditionen: Wetterküche AlpenJetzt kostenlos streamen
Expeditionen: Wetterküche Alpen
44 Min.
Stimmt es, dass die Winter immer kürzer werden? Nimmt die Zahl der Unwetterkatastrophen im Alpenraum tatsächlich zu? Hat das ewige Eis der Gletscher ein Ablaufdatum bekommen? Werden Skigebiete in tieferen Lagen schneelose Winter erleben? In einem von Meteorologen der Wetterwarte Sonnblick ausgerüsteten Forschungsballon, geht Präsentator Andreas Jäger den Folgen der Klimaerwärmung in den heimischen Alpen auf den Grund. Eine Dokumentation von Kurt Mayer. Bildquelle: ORF/epo-film
