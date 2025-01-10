Zum Inhalt springenBarrierefrei
Expeditionen: Pferdeland Salzburg

ORF III
29 Min.

Salzburg war und ist das Hauptzuchtgebiet der Noriker – einer ausdauernden, ausgeglichenen Pferderasse. Schon zu Zeiten des Salzabbaus am Dürrnberg haben Pferde eine bedeutende Rolle gespielt, sie sind in Kunstdenkmälern wie der Pferdeschwemme und dem Residenzbrunnen verewigt. Heute werden Pferde vielfältig eingesetzt – der Reitsport boomt, bei exklusiven Veranstaltungen wie Polo sind Pferde genauso vertreten wie beim traditionellen Leonhardiritt. Die Vierbeiner sind als Arbeitspferde genauso wieder gefragt wie als Kutschpferde bei Brauereien und Pferdeschlittenfahrten. Bildquelle: ORF/Landesstudio Salzburg/Christina Hanke

