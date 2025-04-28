Expeditionen: Mauritius - Schatzinsel im Indischen OzeanJetzt kostenlos streamen
Expeditionen
Folge vom 28.04.2025: Expeditionen: Mauritius - Schatzinsel im Indischen Ozean
43 Min.Folge vom 28.04.2025
Der Indische Ozean – eine blaue Wüste, deren Oasen tropische Inseln sind, von Palmen bewachsen, gesäumt von weißen Stränden und Korallenriffen – Paradiese wie aus dem Reisekatalog. Auf Mauritius, Rodrigues und Réunion – den Maskarenen – sind Naturwunder und sagenhafte Erzählungen von Piratenschätzen und Gespenstern auf fantastische Art und Weise miteinander verwoben. Jenseits der palmenbewachsenen Traumstrände existiert eine unbekannte mystische Welt, die von Schatzsuchern, Geistersehern und Seeräuber-Anekdoten geprägt wird. Bildquelle: ORF/Cosmos Factory
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0