Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Expeditionen

Expeditionen: Der Südsteirische Winzerzug

ORF IIIFolge vom 17.10.2025
Expeditionen: Der Südsteirische Winzerzug

Expeditionen: Der Südsteirische WinzerzugJetzt kostenlos streamen

Expeditionen

Folge vom 17.10.2025: Expeditionen: Der Südsteirische Winzerzug

56 Min.Folge vom 17.10.2025

Das Weinlesefest in der südsteirischen Gemeinde Gamlitz ist seit mehr als fünf Jahrzehnten fester Bestandteil der Erntedankfeiern und zählt zu den schönsten Herbstfesten Österreichs. Regionale Spezialitäten, Weinstände und Musik sorgen stets für stimmungsvolle Feierlichkeiten. Heuer findet das Traditionsfest bereits zum 53. Mal statt - mit einem vielfältigen Programm. Höhepunkt ist der große Brauchtumsumzug - der Winzerzug. Regie führt Robert Sturmer. Bildquelle: ORF/ORF-Steiermark/Regine Schoettl

Alle verfügbaren Folgen