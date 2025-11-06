Expeditionen: In der Mitte Amerikas (2/2)Jetzt kostenlos streamen
Expeditionen
Folge vom 06.11.2025: Expeditionen: In der Mitte Amerikas (2/2)
Honduras - Von Regenwald und Strand Unberührte Regenwälder, mystische Tiere, weiße Bilderbuchstrände und karibische Inseln: Honduras ist ein vergleichsweise kleines Land und verfügt dennoch über eine unberührte Landschaft mit biologischer und kultureller Vielfalt. Mit seiner Lage an der Karibik und seinem zweitgrößten Korallenriff der Welt rund um die Islas de la Bahía, dem Mesoamerikanischen Barriereriff, ist Honduras ein wahres Naturparadies. Der Film nimmt dich mit auf eine Reise durch urzeitliche Gebirgsnebelwälder, vorbei an scharlachroten Aras und Faultieren, hinunter in verwunschene Höhlen, zu den traumhaften Stränden mit karibischem Flair im Norden und Leguanen, die nach 900 Jahren in ihren natürlichen Lebensraum zurückgekehrt sind. Bildquelle: ORF/Autentic / ZDF