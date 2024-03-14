Natur im Garten - Die Katze auf dem heißen Dach (2/3)Jetzt kostenlos streamen
Expeditionen
Folge vom 14.03.2024: Natur im Garten - Die Katze auf dem heißen Dach (2/3)
Diese Produktion folgte einem innovativen Konzept: Durchinszenierte Dialogszenen – mit den österreichischen Superstars Erwin Steinhauer und Alfred Dorfer – verbanden die Natursequenzen miteinander und gaben dem klassischen Naturfilmformat eine Wendung hin zur "nature comedy". Die Geschichte: Dem konservativen Stil-Gärtner (Erwin Steinhauer) wird die Gartenarbeit zuviel. Er übersiedelt in die Stadt, in eine Dachwohnung mit einer kleinen, überschaubaren, grünen Terrasse. Doch nicht genug damit, dass es auch in der Stadt reichlich unliebsames Getier gibt, erinnern ihn seine neuen Nachbarn (Mercedes Echerer und Rupert Henning) frappant an die ehemaligen Nachbarn. Die beiden sind ebenfalls "so bio, so richtig ökologisch ang’haucht", wie Steinhauer meint. Der Konflikt auf den Dachterrassen ist vorprogrammiert… Ein Film von Barbara Fally-Puskás Bildquelle: ORF/epo film/Petro Domenigg