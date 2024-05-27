Expeditionen: Wildes Griechenland - Der unbekannte Norden (1/2)Jetzt kostenlos streamen
Expeditionen
Folge vom 27.05.2024: Expeditionen: Wildes Griechenland - Der unbekannte Norden (1/2)
44 Min.Folge vom 27.05.2024
Schneestürme um schroffe Berggipfel und einsame Inseln im glitzernden Mittelmeer - Griechenland ist ein Land einzigartiger Kontraste - mit wilden Tieren, die aus dem Rest Europas verschwunden sind! Die Sendung führt uns zu atemberaubenden Landschaften wie der Vikos-Schlucht im Pindosgebirge - Europas Grand Canyon. Pelikane brüten am Prespasee, Bären wandern durch die Wälder, unterhalb der Meteora-Klöster brütet ein Schmutzgeier-Paar und am Fuße der Klippen lebt die Sheltopusik, eine bizarre, beinlose insektenfressende Echse. Bildquelle: ORF/Wega Film/Catkin-Media
