Expeditionen: Wildes Griechenland - Die geheimnisvollen Inseln (2/2)Jetzt kostenlos streamen
Expeditionen
Folge vom 27.05.2024: Expeditionen: Wildes Griechenland - Die geheimnisvollen Inseln (2/2)
44 Min.Folge vom 27.05.2024
Unter Wasser schwimmt der Tintenfisch, auf dem Land kriecht das Chamäleon - beide wechseln Farbe und Muster zur Tarnung oder um ihre Stimmung auszuposaunen, und beide zeigen erstaunliche Jagd- und Reproduktionsverhalten. Auf Rhodos jagen Eidechsen Schmetterlinge, die in den Zweigen der Haselkiefer hängen. Gänsegeier, Kri-Kris - Wildziegen, die nur in den steilsten Schluchten Kretas leben - und vogelfressende Schlangen auf der Insel Milos sind die weiteren Stars dieser Sendung. Bildquelle: ORF/Wega Film/Catkin-Media
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0