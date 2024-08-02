Expeditionen: Österreich - Die Kraft des Wassers 2/2Jetzt kostenlos streamen
Expeditionen
Folge vom 02.08.2024: Expeditionen: Österreich - Die Kraft des Wassers 2/2
44 Min.Folge vom 02.08.2024
Die Doku entführt den Besucher in unbekannte, wilde Welten. Wasser ist nicht nur die Grundlage alles Lebens, es hat Österreich auch einige der spektakulärsten Naturwunder Europas geschenkt: In tiefen Wäldern springen Entenküken von hohen Bäumen, um schwimmen zu lernen, in unzugänglichen Klammen hat eine Urform der Forelle und in reißenden Wildflüssen hat das älteste Wirbeltier der Welt über Jahrmillionen überlebt. Ein Film von Rita und Michael Schlamberger Bildquelle: ORF/Science Vision/Dr. Rita Schlamberger
