Folge vom 02.08.2024: Expeditionen: Madeira - Smaragd im Atlantik
Folge vom 02.08.2024
Sie ist vom weltweit größten Lorbeer-Feuchtwald bedeckt, das seltenste Säugetier Europas, die Mönchsrobbe tummelt sich im Meer rund um sie, und Österreichs letzter Kaiser, Karl I., ist hier begraben - Madeira, die smaragdene Insel inmitten des Atlantiks. Als der portugiesische Seefahrer Zarco 1419 das Eiland betrat, war es paradiesisch unberührt, weil es gänzlich unbewohnt war. Seit 1999 ist Madeira in das Welt-Naturerbe der UNESCO aufgenommen. Gestaltung: Kurt Mündl Bildquelle: ORF/Power of Earth | Günter Gegenheimer / dpa Picture Alliance / picturedesk.com
