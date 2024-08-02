Expeditionen: Wildes Griechenland - Die geheimnisvollen Inseln 2/2Jetzt kostenlos streamen
Expeditionen
Folge vom 02.08.2024: Expeditionen: Wildes Griechenland - Die geheimnisvollen Inseln 2/2
44 Min.
Unter Wasser schwimmt der Tintenfisch, auf dem Land kriecht das Chamäleon - beide wechseln Farbe und Muster zur Tarnung oder um ihre Stimmung auszuposaunen, und beide zeigen erstaunliche Jagd- und Reproduktionsverhalten. Auf Rhodos jagen Eidechsen Schmetterlinge, die in den Zweigen der Haselkiefer hängen. Gänsegeier, Kri-Kris - Wildziegen, die nur in den steilsten Schluchten Kretas leben - und vogelfressende Schlangen auf der Insel Milos sind die weiteren Stars dieser Doku. Gestaltung: Johannes Berger Stephan Krasser Bildquelle: ORF/Wega Film/Benny Trapp
