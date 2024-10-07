Expeditionen: Ein Leben mit AlpakasJetzt kostenlos streamen
Expeditionen
Folge vom 07.10.2024: Expeditionen: Ein Leben mit Alpakas
24 Min.Folge vom 07.10.2024
Auf einem Hof am Seefelder Plateau haben sich Nadin und Florian Haslwanter-Egger einen Traum erfüllt: Sie züchten Alpakas. Zunächst sollte es nur ein Ausgleich zum stressigen Arbeitsalltag werden. Jetzt ist die Alpaka-Herde auf rund 35 Tiere angewachsen. Allein heuer im Sommer sind sechs Fohlen – sogenannte Crias – auf die Welt gekommen. Nadin und Florian Haslwanter-Egger bieten Alpaka-Wanderungen an. Gäste können sich auch auf der Wiese in einen Liegestuhl setzen und mit den Tieren auf Tuchfühlung gehen. Gestaltung: Katharina Kramer Kamera: Simon Spitaler, Mike Mayer Redaktion: Georg Laich Cutter: Bernhard Stern Ton: Engelbert Obex, Michael Mangweth Bildquelle: ORF/ORF-Tirol
