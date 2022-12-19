Zum Inhalt springenBarrierefrei
Expeditionen: Lebkuchenreisen

ORF IIIFolge vom 19.12.2022
Folge vom 19.12.2022: Expeditionen: Lebkuchenreisen

45 Min.Folge vom 19.12.2022

Manchmal sind die einfachsten Dinge die Kostbarsten. Aus Honig, Roggen- oder Weizenmehl, Zucker, Nüssen und teuren Gewürzen wie Zimt, Pfeffer und Nelken wird Lebkuchen gebacken. Dass Lebkuchen allerdings wesentlich mehr ist als eine besonders wohlschmeckende Süßspeise, wissen die wenigsten. Es ist eine europäische Geschichte, denn bereits seit dem frühen Mittelalter wird Lebkuchen in den unterschiedlichsten Ländern und in verschiedensten Formen hergestellt.

