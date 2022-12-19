Expeditionen: LebkuchenreisenJetzt kostenlos streamen
Expeditionen
Folge vom 19.12.2022: Expeditionen: Lebkuchenreisen
45 Min.Folge vom 19.12.2022
Manchmal sind die einfachsten Dinge die Kostbarsten. Aus Honig, Roggen- oder Weizenmehl, Zucker, Nüssen und teuren Gewürzen wie Zimt, Pfeffer und Nelken wird Lebkuchen gebacken. Dass Lebkuchen allerdings wesentlich mehr ist als eine besonders wohlschmeckende Süßspeise, wissen die wenigsten. Es ist eine europäische Geschichte, denn bereits seit dem frühen Mittelalter wird Lebkuchen in den unterschiedlichsten Ländern und in verschiedensten Formen hergestellt.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0