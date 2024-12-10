Expeditionen: Barocke WeihnachtenJetzt kostenlos streamen
Expeditionen
Folge vom 10.12.2024: Expeditionen: Barocke Weihnachten
Aufwendige Spielszenen in historischen Gewändern auf Schloss Hof und Schloss Niederweiden im niederösterreichischen Marchfeld geben in diesem Film Einblick in die barocke Advent- und Weihnachtszeit anno dazumal: Vom Kathreinstanz am 25. November, der den Advent einleitete, über den Nikolaus-Tag, an dem die Kinder mit Äpfeln, Nüssen und Lebkuchen beschenkt wurden, bis hin zum 24. Dezember, der seinerzeit ein strenger Fasttag war - erst nach der Christmette und in den folgenden Feiertagen durfte festlich geschlemmt werden. Im Barock entstand eine beliebte Wurst, die auch heute noch gerne gegessen wird: die Bratwurst. Mit reichlich Zimt und Pfeffer gewürzt schmeckte auch nicht mehr ganz frisches Fleisch noch länger gut. Geselchte und getrocknete Varianten wurden gerne als Vorräte angelegt, während frische Bratwürste für das „Schlachtfest“ vor Weihnachten vorgesehen waren. Bildquelle: ORF/Produktion West/Gerhard Mader