Das Weinlesefest in der südsteirischen Gemeinde Gamlitz ist seit mehr als fünf Jahrzehnten fester Bestandteil der Erntedankfeiern und zählt zu den schönsten Herbstfesten Österreichs. Regionale Spezialitäten, Weinstände und Musik sorgen stets für stimmungsvolle Feierlichkeiten. Heuer findet das Traditionsfest bereits zum 53. Mal statt - mit einem vielfältigen Programm. Höhepunkt ist der große Brauchtumsumzug - der Winzerzug. Regie führt Robert Sturmer. Bildquelle: ORF/ORF-Steiermark/Regine Schoettl
