Der Wienfluss - Wiener WasserJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 10.07.2026: Der Wienfluss - Wiener Wasser
45 Min.Folge vom 10.07.2026
Der Wienfluss prägt den Westen Wiens und verbindet Schönbrunn mit Naschmarkt und Stadtpark. Otto Wagner wollte den gesamten Fluss überwölben und als Prachtstraße gestalten, realisiert wurden jedoch nur wenige Kilometer beim Karlsplatz. Wegen seines stark schwankenden Pegelstands galt die Wien lange als gefährlicher Alpinfluss. Erst Ende des 19. Jahrhunderts wurde sie dauerhaft befestigt. Die Dokumentation zeigt den Einfluss des Wienflusses auf die Stadtgeschichte. Bildquelle: ORF/Vaughan Video
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