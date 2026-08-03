Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Expeditionen

Mythos Kongo - Fluss der Extreme (1/2)

ORF IIIFolge vom 03.08.2026
Mythos Kongo - Fluss der Extreme (1/2)

Mythos Kongo - Fluss der Extreme (1/2)Jetzt kostenlos streamen

Expeditionen

Folge vom 03.08.2026: Mythos Kongo - Fluss der Extreme (1/2)

50 Min.Folge vom 03.08.2026

Der Kongo ist der zweitgrößte und tiefste Fluss der Erde und speist den zweitgrößten Regenwald. Entlang seines gewaltigen Stroms leben Schuhschnäbel, Pythons, Nilpferde und Waldelefanten. Extreme Bedingungen haben hier außergewöhnliche Tiere und einzigartige Jagdstrategien hervorgebracht. Der Zweiteiler "Mythos Kongo" zeigt mit beeindruckenden Aufnahmen eine der geheimnisvollsten Regionen unserer Erde. Bildquelle: ORF/NDR Naturfilm/Doclights GmbH/Blue Planet Film

Alle verfügbaren Folgen