Mythos Kongo - Fluss der Extreme (1/2)Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 03.08.2026: Mythos Kongo - Fluss der Extreme (1/2)
50 Min.Folge vom 03.08.2026
Der Kongo ist der zweitgrößte und tiefste Fluss der Erde und speist den zweitgrößten Regenwald. Entlang seines gewaltigen Stroms leben Schuhschnäbel, Pythons, Nilpferde und Waldelefanten. Extreme Bedingungen haben hier außergewöhnliche Tiere und einzigartige Jagdstrategien hervorgebracht. Der Zweiteiler "Mythos Kongo" zeigt mit beeindruckenden Aufnahmen eine der geheimnisvollsten Regionen unserer Erde. Bildquelle: ORF/NDR Naturfilm/Doclights GmbH/Blue Planet Film
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