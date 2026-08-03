Mythos Kongo - Im Reich der Menschenaffen (2/2)Jetzt kostenlos streamen
Expeditionen
Folge vom 03.08.2026: Mythos Kongo - Im Reich der Menschenaffen (2/2)
45 Min.Folge vom 03.08.2026
Das Kongobecken ist Rückzugsraum für einige der außergewöhnlichsten Tiere der Erde und Heimat von drei der vier Menschenaffen-Arten. Flachlandgorillas, Schimpansen und Bonobos leben hier unter ganz unterschiedlichen Bedingungen. Der Kongo-Fluss trennte ihre Lebensräume und prägte ihre Entwicklung. Mit außergewöhnlichen Aufnahmen vergleicht der Film erstmals das Sozialverhalten der drei großen Primaten des Kongos und gewährt spannende Einblicke in eine der geheimnisvollsten Regionen der Erde. Bildquelle: ORF/NDR Naturfilm/Blue Planet Film
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3