Patagonien - Land der PioniereJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 07.08.2026: Patagonien - Land der Pioniere
44 Min.Folge vom 07.08.2026
An der Spitze Südamerikas liegt eine Landschaft der Extreme: Patagonien. Die Eismassen gehören zu den gewaltigsten der Erde. Aber auch Steppe, Regenwald, Vulkane und hochalpine Gipfel wie die berühmten Torres del Paine prägen diese einzigartige Landschaft, eine der faszinierendsten und zugleich härtesten Regionen der Erde. Die wenigen Menschen hier leben von und mit der Natur. Einige von ihnen werden in diesem Film begleitet. Bildquelle: ORF/Autentic
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