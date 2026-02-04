Experiment Olympia (11/11): Teambuilding im MannschaftssportJetzt kostenlos streamen
Experiment Olympia
Folge 11: Experiment Olympia (11/11): Teambuilding im Mannschaftssport
4 Min.Folge vom 04.02.2026
In der Physikstunde der Olympischen Winterspiele erklärt Physiker Werner Gruber die Zusammenhänge zwischen Wissenschaft und Sport. Anhand eines Konzepts aus der Physik stellt Gruber die Rolle des Teambuildings im Mannschaftssport dar.
