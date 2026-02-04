Zum Inhalt springenBarrierefrei
Experiment Olympia

ORF SPORT +Staffel 1Folge 5vom 04.02.2026
Experiment Olympia (5/11): Reibung im Langlauf und Eisschnelllauf

Folge 5: Experiment Olympia (5/11): Reibung im Langlauf und Eisschnelllauf

5 Min.Folge vom 04.02.2026

In der Physikstunde der Olympischen Winterspiele erklärt Physiker Werner Gruber die Zusammenhänge zwischen Wissenschaft und Sport. In dieser Ausgabe widmet sich Gruber gleich zwei Sportarten. Anhand eines Experiments mit Trockeneis erklärt Gruber welche Rolle die Reibung im Langlauf und im Eisschnelllauf spielt.

