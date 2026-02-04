Experiment Olympia (6/11): Die Höhenmeter beim LanglaufJetzt kostenlos streamen
Experiment Olympia
Folge 6: Experiment Olympia (6/11): Die Höhenmeter beim Langlauf
3 Min.Folge vom 04.02.2026
In der Physikstunde der Olympischen Winterspiele erklärt Physiker Werner Gruber die Zusammenhänge zwischen Wissenschaft und Sport. Dieses Mal liefert Gruber ein Rechenspiel zur Hoch- und Tiefbewegung bei Sportlerinnen und Sportlern im Langlauf.
